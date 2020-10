Tuvo que operarse: Marlen Olivari sufrió accidente que la dejó con múltiples lesiones cuando repartía donaciones

View this post on Instagram

Esta es una prueba más que Dios pone en mi camino y cómo siempre lo he hecho lo superaré con esfuerzo y mucho amor , recuerden que vuestro cariño es el elemento principal que me entrega toda la fuerza que hoy necesito , gracias a ustedes para mi no existen obstáculos . Apenas me recupere estaremos abrazándonos nuevamente . Los quiero infinitamente ❤️