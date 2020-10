Los Tenores rematan exclusivos sets autografiados de Jorge Gonzalez para ayudar a reconocido hincha hispano

Los Tenores te invitan a ayudar y a quedarte con un codiciado pedazo de la música y la cultura chilena. ¿La idea? Ayudar a un ferviente hincha de Unión Española que hoy cruza un duro momento.

Se trata de Pablo Alegría Carvajal, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, y, hace algunas semanas, debió enfrentar la pérdida de su madre.

Su historia ha estado marcada a fuego por el cuadro hispano, logrando incluso llegar al primer equipo a los 17 años, hasta que una lesión lo alejó del fútbol pero nunca de las graderías de Santa Laura. Eso, hasta hace algunos años.

“Poco a poco he ido perdiendo todas mis funciones motoras deje de hablar pero nunca de alentar. Mis brazos y piernas ya no reaccionan pero ese no es un motivo para fallarle a esta camiseta. A pesar de todo lo malo sigo sonriendo, sigo queriendo a la vida y a estos colores”, aseguró al sitio Furia Roja.

Y hoy, en Los Tenores, los hispanos, los hinchas solidarios y los fanáticos de la música se unen para ayudarlo. ¿Cómo? a través de una subasta con una recompensa increíble.

Se trata de un pack con recientes ediciones de Avenida La Novena alrededor de la figura de Jorge González: El libro “Héroe”, autobiografía con imágenes inéditas de su historia, y el disco Esta es para hacerte feliz, que reúne 43 de sus grandes himnos en las voces de artistas nacionales e internacionales.

El pack, de libro y disco, vienen autografiados por el artista, volviéndolos un auténtico tesoro.

¿Cómo quedarte con uno de los sets? Fácil. Contáctate con nosotros al +56977727572, entrega tu oferta y serás parte de la subasta. Las ofertas más altas podrán quedarse con uno de los packs disponibles y ayudar a Pablo Alegría Carvajal.