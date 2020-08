Amigo de Nano Calderón salió en su defensa: “No sé cómo puede haber tanta maldad detrás de un padre”

La situación de Nano Calderón y la agresión contra su padre, Hernán Calderón Salinas, continúa generando diversos comentarios en el entorno cercano a la familia, y en especial del joven estudiante de Derecho.

En ello, un amigo de Calderón tuvo palabras para lo que está sucediendo con Nano tras la agresión que le propinó a su padre “es injusto que se aprovechen de que no esté una persona, se metan a su casa y violen la propiedad privada, siendo que no es necesario y la circunstancia no lo amerita. Y sacan cosas de uso particular que están debidamente inscritas y hacen malos comentarios de aquello”, partido diciendo.

El joven, que publicó una serie de mensajes en sus redes sociales, aseveró que “no sé cómo puede haber tanta maldad detrás de un padre. Es fuerte lo que dije”.

Al finalizar, tuvo palabras de apoyo para Nano “no corresponde lo que están haciendo“, agregando que “uno ahora se cuestiona por qué la ley es así”, cerró.