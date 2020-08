Presunto bloqueo masivo de José Miguel Villouta a usuarios de Twitter generó controversia en redes sociales

Este miércoles, el apellido de José Miguel Villouta se convirtió en uno de los trending topics de Twitter producto de una situación particular denunciada por decenas de usuarios: un presunto bloqueo masivo por parte del locutor radial.

Incluso algunos aseguraron que no eran seguidores ni interactuaban con el otrora conductor de El Interruptor, lo que generó controversia y diversos comentarios en la red social.

Dicha situación se produjo horas después de las declaraciones que realizó Villouta desde su Instagram contra la comediante Natalia Valdebenito, acusándola de mencionarlo en uno de sus shows como su “amigo”. Un grupo de usuarios insinuó que la posible causa del bloqueo estaría vinculado a la polémica, debido a la cantidad de seguidores que tiene la actriz.

En el mencionado video, el locutor afirmó que “no me sorprende en todo caso. No sólo no me interesa ella, no me interesa su gente, su onda, su círculo, su filosofía, sus seguidores. A veces he tratado de bloquear masivamente a la gente que la sigue en Twitter porque quiero estar lo más lejos posible de eso“.

Si no estás bloqueado por Villouta no estás en onda. pic.twitter.com/9gZbwEW6Zp — Raúl APRUEBA 🗳️ (@Raul_Alejandroe) August 5, 2020

Vi a Villouta en los TT. Vi que estaba bloqueando a todo el mundo. Me asusté y pensé que, a lo mejor, le caigo bien… Pero llegué a su perfil y fue un real alivio. pic.twitter.com/f1lBcirL76 — TELE – Quédate en casa (@Televisivamente) August 5, 2020

una vez fui de "invitada experta" a un programa de @villouta. besos, abrazos, me regaló hasta un libro Y AHORA ME TIENE BLOQUEADA. KHÉ ISE? pic.twitter.com/Q2RIVIrLKl — L e c h u g a 🍋🍃 (@laotralechuga) August 5, 2020

Me causó curiosidad que todo el mundo estuviera bloqueado por villouta, me metí a sapear si había tuiteado algo al respecto y weno, estoy bloqueada JAJAJAJJAJAJAJ pic.twitter.com/4u9RjdS1LJ — Sol✨ (@solcarolire) August 5, 2020

acaso villouta se consiguió una lista y nos bloqueó a todos??? pic.twitter.com/BjaUIPQIW2 — eliazm (@EliazM) August 5, 2020

Vi Villouta en tendencias, fui a copuchar y adivinen que: Bloqueado pic.twitter.com/ngQZINBjqE — RodrigoSaavedra (@Ro_SaavedraM) August 5, 2020