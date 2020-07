Ella con su perrita y él escapando de la señora: Mary Rose McGill y Héctor Noguera dan su primer paseo tras meses de confinamiento

La gestora de la Fundación Cultural de Providencia, Mary Rose McGill, de 86 años, y el actor Héctor “Tito” Noguera, de 83, estrenaron su nuevo permiso para salir a dar un paseo, tras la autorización otorgada por el Minsal a los mayores de 75 años. En conversación con LUN, ambos comentaron sus cuarentenas y sus opiniones tras la nueva medida.

McGill afirmó que durante el periodo de cuarentena no se ha movido del departamento en el cual vive con su hijo en el sector de El Golf, en Las Condes. Además, ha aprovechado de cambiar su estilo de vida.

“Ahora me despierto un poco más tarde, me quedo acostada y veo los matinales. Antes no los veía. Me gusta mucho Julio Cesar Rodriguez, encuentro que lo hace muy bien. Y de las series, me encanta y me fascina Downton Abbey, que ya la vi dos veces”, reveló la socialité.

El actor, por su parte, comentó que ha “estado muy resguardado estos meses” en su casa en la comuna de La Reina. “Tengo una señora que no me deja asomar ni la punta de la nariz, pero ahora no le queda otra“, comentó.

Leer también Nacional Presidente de la Sociedad Chilena de Geriatría valoró aumento en los permisos de salida para adultos mayores: “Era un anhelo que tenían hace bastantes meses” Nacional Director del Senama explica en detalle los permisos para adultos mayores: “Ellos han sido los más responsables con la pandemia” Deportes Minsal anunció extensión en el horario de salida para adultos mayores

Noguera, al igual que McGill, ha cambiado su diario vivir, pues aseguró que no era muy casero. “Incluso después que se levante esto, habrá muchas cosas que voy a echar de menos y que espero mantener”, afirmó.

En el debut de esta medida, la gestora cultural dio su primer paseo con su perrita Sofía por el sector de Isidora Goyenechea y Plaza Perú. “¡Qué bueno que podamos salir a caminar!” dijo, pero acepta su preocupación porque su comuna pase a fase 2. “Yo espero que la gente no se vuelva loca saliendo”, analizó.

Mientras tanto, Héctor Noguera contó que caminó un ratito por las cuadras cerca de su casa, debido a que el actor tiene trabajo los sábados. Eso sí, va a “aprovechar todos los días, claro que sí. Es muy necesario el ejercicio físico.Yo aquí camino harto en el patio que tengo, pero no hay comparación entre un patio y una calle”, expresó.