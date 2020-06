Lil Wayne es severamente criticado por defender a la policía “blanca” en medio de las protestas del Black Lives Matter

El rapero Lil Wayne está siendo duramente criticado en redes sociales luego de hacer fuertes declaraciones sobre la policía “blanca”, días después del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, donde asegura que la gente debe “dejar de culpar a todos por una etnia en particular o a cualquier persona que lleve una placa de policía”.

En el último episodio de su programa radial Young Money, el intérprete de “Mirrors” partió contando que “cuando era joven, de unos 12 años, me pegué un tiro y fui salvado por un policía, tío Bob”, para luego agregar que “tengo que entender que la forma en que veo a la policía ha cambiado desde entonces. Fui salvado por un policía blanco. Varios policías negros me ignoraron cuando me vieron tirado en el suelo con un agujero en el pecho. Se negaron a ayudarme”.

Wayne agregó que mientras los otros agentes iban en busca del arma, “el tío Bob” subió al auto y lo llevó al hospital para que pudiese salvarse. “No esperó la ambulancia. Le pidió a alguien que condujera su auto y se aseguró de que yo me mantuviera vivo. Este es el tío Bob y la historia del tío Bob”.

Posteriormente, recordó que esta situación sucedía con regularidad en el vecindario donde creció, por lo que dio otro ejemplo para defender el actuar de la policía, sea del color que sea. “Tenemos que saber bien quién es la persona que acusamos de algo”, dijo, argumentando que hace unos días tuvo un problema con el piloto “caucásico” de un avión privado.

Según contó Wayne, “fui a hablar con él y me dijo que saliera de allí y volviera a mi casa”. “Debe haber pensado que estaba volando en United Airlines o algo así, debe haber olvidado que era mi avión. Creo que olvidó lo que estaba pasando. ¿Sabes lo que pasó? Llamó a la policía, que me estaba esperando cuando aterrizamos. Afortunadamente, se dieron cuenta de la situación y me dejaron ir directamente a casa“, explicó.

Como una forma de silenciar las críticas, el artista estadounidense concluyó que “antes de especular sobre algo, comprendan que yo también paso por ciertas situaciones y que todos tenemos nuestras historias. Así que no me juzguen sin razón, júzguense a ustedes mismos. Permanezcan en lo suyo y ayuden de cualquier manera que puedan. Todos estamos juntos en esto”.