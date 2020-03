Mon Laferte: “Desde los 13 años he salido a la calle con miedo”

Hoy sábado 7 marzo, la revista internacional Vogue (versión México) publicó en su sección “pluma invitada” la carta con la que Mon Laferte habló de la lucha contra la violencia de género que viven las mujeres alrededor del mundo.

El texto repasa la actualidad de la artista radicada en México y muestra la visión de Monserrat Bustamante con respecto a los abusos que sufren la mayoría de las mujeres.

Mon Laferte resalta parte del discurso realizado en el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, convocado por las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. “Si cualquier mujer en cualquier parte del mundo, de cualquier edad, de cualquier color pide ayuda porque es atacada con violencia, vamos a responder a su llamado y buscaremos la forma de apoyarla, de protegerla y de defenderla“.

La artista nacional comentó sobre el encuentro que, “todo lo que viví durante esos tres días me dejaron reflexionando sobre cómo estamos viviendo, sobre cómo yo misma he normalizado durante toda mi vida la violencia hacia las mujeres“.

En el manifiesto, la también activista expuso que “desde los 13 años he salido a la calle con miedo (…) Si alguien camina detrás de mí lo dejo pasar, todo es porque tengo miedo y no quiero que me violen, pero ya no quiero tener miedo, no quiero ser valiente, yo debería ser libre“.

Así también, comentó sobre los femicidios que ocurren diariamente en el mundo, y las mujeres desaparecidas. “Ahora me siento más enojada que nunca”, en referencia a los testimonios que escucho en el segundo día de conferencia, donde pudo compartir con madres y jóvenes que han vivido la violencia en carne propia.

La lucha colectiva de las mujeres

Mon Laferte en su afán por saber más sobre feminismo, destacó que lo que más la ayudó fue el encuentro realizado en Chiapas. “Creo que no hay libro ni manual que nos pueda hacer conscientes de lo que estamos viviendo ni cómo hacerle para cambiar algo, pero esta experiencia realmente te abre los ojos”.

“No se trata de competir para ver cuál es la mejor lucha, sino de compartir y de respetar los diferentes pensamientos” dijo la cantante, que hoy se encuentra en la etapa de aprender a luchar en colectivo. “La unión hace la fuerza y paralelamente a estas ganas de cambiar el sistema, hay un cambio profundo en mí, ya que de otra manera no sería posible“.

Aclaró haber juzgado a mujeres por su apariencia en el pasado, debido a actitudes machistas que aprendió a reconocer “mirándose al espejo”. “Si me pongo un vestido transparente seré aplaudida, si desnudo mi cuerpo para expresar mis ideales, soy una loca, feminazi” agregó.