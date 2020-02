“Perdí mucha sangre y también la conciencia”: Ángela Duarte detalló cómo sufrió accidente en Perú

View this post on Instagram

Entiendo la preocupación de muchos pero he estado muy bajoneada por este accidente. Sé que desean verme en mis historias y reírse como siempre, pero quien anima no siempre está feliz y hoy que fue mi 1 control con médico cirujano creo que mis ánimos bajaron más… . Ya que muchos me preguntan y desean saber lo que me pasó, les cuento: Estaba en el gym de mi hotel haciendo rutina de abdominales (posición acostada) y de la nada cae una estructura muy pesada de arriba a mi frente, lo cual me hizo perder mucha sangre y también la conciencia, por eso no logro recordar que fue lo que cayó específicamente (necesito las grabaciones del hotel en el gym para saber). De inmediato me mandaron a urgencias y cerraron la abertura que tenía en mi frente lo cual luego de eso me llevaron a realizar tomografía para descartar lesiones más graves en mi cráneo etc. Los días han pasado y he sentido fuertes dolores, perdí visibilidad de un ojo un día y me asusté, traté de calmarme y pensar que es parte de la lesión y el proceso de inflamación, pero emocionalmente me siento súper lábil, tengo muchos proyectos en Chile que deseo concretar y no deseo por nada del mundo que esto me detenga, más bien me dé ese impulso tan necesario para lograr lo que siempre he soñado… La verdad es que jamás he vivido este tipo de accidentes, soy una chica sumamente sana y como saben soy fanática de los cuidados dermatológicos, por eso quizás estéticamente me afecta pero estoy tremendamente agradecida de que la estructura haya caído en mi frente y no en mi ojo, osino por ningún motivo podría estar escribiendo estas palabras hacia uds. Deseo agradecer a la vida que estoy bien dentro de todo y con mucha fe que se vienen cosas mejores para mi vida en todo aspecto. En estos momentos, a pocos días de mi vuelta a Chile deseo mucho estar con mi yukita que con su hermosa energía de seguro sanará cualquier pena.. Un abrazo para todos y gracias por los miles de mensajes que recibo a diario, realmente imposible responder tantos, se los agradezco de corazón.. 🙏❤️