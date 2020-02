Exparticipante de “Doble Tentación” anunció que está embarazada

View this post on Instagram

¡¡Ahora somos 4!! ♥️♥️Queremos compartirles esta hermosa noticia, que hace meses ansiaba por contarles. Estamos muy felices, ya iniciando los 4 meses de embarazo, nos tomamos esta foto hace 2 días para anunciar este hermoso momento, aunque no hubo forma de despertar a nuestro bello durmiente jajaja🙈😂. Agradezco a Dios por la familia que tengo y que estamos formando con mi @emilianocastrovizcarra , un esposo maravilloso, el cual amo profundamente, gracias por ser mi complemento y compañero de vida perfecto, por hacerme tan feliz, por nuestro hijo @ianemilianocastrofigueroa , que sin dudas es lo más hermoso que nos ha pasado junto con nuestro/a baby en camino. Gracias Dios! Y Gracias a todos ustedes por su afecto y cariño que siempre nos envían por este medio.💕 . #maternidad #pregnant #family #maternity #babynumbertwo #embarazo #4monthspregnant ph @david.negativo