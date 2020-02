Ángela Duarte sufrió accidente en Perú

La exchica reality, Ángela Duarte, reveló que tuvo un accidente en Perú, donde se encuentra de vacaciones.

A través de su cuenta de Instagram, publicó unas imágenes al respecto.

“Chicos, perdón por la inactividad. Tuve un accidente medianamente grave, no puedo hablar mucho ahora, ya que esto para mí debe ser formalizado“, escribió.

Esto junto a una foto de su brazo después de pincharla. Luego agregó una imagen de ella con un parche en la frente.

“Ya volví al hotel al final a tomar una tina. Me puse una gasa arriba, porque ver los puntos es horrible, cero posibilidad de tomar sol y espero que la cicatrización no sea tan lenta como me dijo el doctor (1 año), sino mucho menos”, agregó.

La enfermera no entregó más detalles sobre el accidente en sí, solo cómo se sentía.

“He pasado días horribles. esto (la herida en su frente) me tiene con una depre terrible. Aparte, que me hice la curación, me la abrí y me la vi por primera vez, y fue fatal. En serio, soy la hermana perdida de Harry Potter“, finalizó.