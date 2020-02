“Nunca me he tomado un tiempo”: Jorge Zabaleta no renovará su contrato con Mega

El actor Jorge Zabaleta no renovará su contrato con el canal Mega, y ahora se refirió a su decisión.

En conversación con Publimetro, el intérprete sostuvo que “nunca me he tomado un tiempo y hace rato quería hacerlo“.

“Hablé con Mega el año pasado de esto, y de hecho voy a seguir haciendo con ellos trabajos que no me tomen tanto tiempo para poder dedicarle tiempo a mi hotel y a mi radio, proyectos personales y que he tenido muy abandonados”, aclaró.

“Mi vida siempre ha girado en torno a las teleseries. Dejarlas ha sido muy complicado y en eso el canal se ha portado muy bien conmigo al entender mis motivos para alejarme por un tiempo”.

“Mi prioridad voy a ser yo, pero cuesta mucho soltar… Mi hotel está maravilloso y le ha ido muy bien. Es un proyecto de vida por el que he peleado muchos años y al que tengo que dedicarle tiempo”, aseguró.

El actor comenzó su carrera en televisión en 1996, y desde entonces siempre ha estado activo realizando teleseries.