“Siempre seré la chica de la espuma”: Antonella Ríos recordó su participación en “Los Debutantes”

View this post on Instagram

Corría el año 2003 y se estrenaba ne chile una película trasgresora en términos de “piel “para la época y de historia en su guion Aprendí mucho y conocí gente muy pro y buena Una película con una historia potente y un elenco de lujo 🤩 Desde ese momento y hasta ahora seré siempre la “chica de la espuma “ con mucho orgullo Este es mi #tbt de hoy ya casi 17 años después 🖤 #losdebutantes #graciaperez #cinechileno #nostalgia