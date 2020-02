Cristián García-Huidobro y pifias a humoristas en festivales: “Hay una rabieta, una pataleta y son grupos chicos”

Tras los abucheos en los shows de Ernesto Belloni y Óscar Gangas, sumado a la agresión que sufrió el Huaso Filomeno, nuevamente se abrieron los espacios para debatir si el público prefiere el humor clásico –cuentachistes– o el stand up comedy, con una mirada más crítica.

En el matinal Bienvenidos discutieron acerca de esta situación, a días del Festival de Viña 2020, bajo la mirada de Cristián García-Huidobro, Centella y Rodrigo González.

García-Huidobro opinó en el programa de Canal 13 que “lo que pasa es que nos amermelamos y estuvimos muy condescendientes y hay grupos chicos que están en mala. Hay una rabieta, hay una pataleta y son grupos chicos“.

El actor fue increpado por González, quien afirmó que “no diría pataleta, son demandas súper atendibles y me sumo a ellas“. Luego agregó que “los comediantes no tienen la culpa respecto a eso”.

En tanto, Centella argumentó que “honestamente pasa por grupos chicos, que justamente no creo que (sea) a todo un público. Hay grupos distanciados que llegan tarde, algunos van a molestar, otros a hacer desorden“.