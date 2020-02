Benjamín Vicuña y el estallido social: “En estos dos meses Chile maduró más que en 30 años”

“Por mi familia y mis hijos, hoy mi vida está en Argentina”, expresó Benjamín Vicuña en el American Business Forum que se desarrolla por estos días en Punta del Este. Durante la actividad, el actor entregó su testimonio acerca de su vida familiar y laboral, sin omitir el estallido social que se desató en Chile en octubre.

“Es súper triste explicarles a mis hijos, ni yo me lo explico muy bien”, señaló Vicuña. Agregó que estaba junto a Bautista, su hijo mayor, cuando comenzaron las movilizaciones: “No sabía qué decirle. Como ellos viven más en Argentina por su mamá (Carolina “Pampita” Ardohain), siempre les digo ‘qué lindo Chile'”.

“No sabía cómo explicarle que este país tenía problemas que arrastrábamos desde hace tiempo. Pero en estos dos meses Chile maduró más que en los 30 años“, remarcó el actor en su reflexión final.

Previamente, la figura local tuvo palabras de cariño para sus más cercanos, especialmente para su mujer, la actriz Eugenia “China” Suárez, con quien tuvo un breve período de separación para luego reconciliarse y retomar la vida familiar.

“Es mi motor. Mis hijos, mi mujer, son mi vida, mi presente, combinado con mis responsabilidades. Es lo más lindo, y ocupan ese lugar de prioridad. Acá está Magnolia (hija en común con Suárez) que vino con nosotros. Y feliz de tener la posibilidad de conocer lo que es una familia”, manifestó Vicuña.

El actor también habló sobre, según sus palabras, “el amor que más me duró”: el Centro Cultural Mori. “Le doy importancia a estar cerca de la familia y poder trabajar con amigos. Lo hice con mis dos amigos, Cristóbal, del colegio, y Gonzalo Valenzuela. Trabajar con amigos es cariño, confianza, diversión, pero no quiere decir que uno no pueda trabajar con quien no conoce”, expresó.