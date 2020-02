Antonio Banderas y sus opciones en los Oscar: “Todos sabemos quién se va a subir”

Antonio Banderas es uno de los cinco candidatos al Oscar a Mejor Actor Principal por su rol en Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. Pero el español no sufre con la ansiedad por resultado. Disfruta el momento, porque cree que el ganador ya está seguro: Joaquin Phoenix, por su actuación en Joker.

“No tengo preparado nada, porque no va a pasar, todos sabemos quién se va a subir. Voy a sentarme a disfrutar de un espectáculo maravilloso con amigos”, dijo.

“Vengo muy tranquilo, porque como no soy el favorito, estoy relajado. El favorito es el que tiene la presión, es el que si no le dan el Oscar se va a enfadar pero yo ya estoy encantado. Ha sido un año de promoción, ya es el momento de terminar”, agregó.

Además de Banderas y Phoenix, también postulan al premio Jonathan Pryce (Two Popes), Leonardo DiCaprio (Once Uno a Time in Hollywood) y Adam Driver (Marriage Story).