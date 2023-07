Cristian Garin desperdicia un brillante inicio y es eliminado por Casper Ruud en Hamburgo

Cristian Garin vivió un verdadero carrusel de emociones en la cancha central del ATP 500 de Hamburgo, donde por momentos sorprendió a Casper Ruud, 4 del ranking ATP, pero ante el cual terminó sucumbiendo en la segunda ronda del torneo, al cual accedió desde la qualy.

El primer set de “Gago” fue simplemente sublime, pues en 25 minutos borró de la arcilla al máximo sembrado del cuadro, quebrándole tres veces y conectando once tiros ganadores que le permitieron sacar ventaja con un contundente 6/1 a su favor.

Cristian Garin mantuvo el envión hasta el quinto game del segundo parcial, cuando Casper Ruud recobró sus laureles al romperle por primera vez el saque al nacional y levantar cuatro chances de quiebre en contra en el juego siguiente. Con semejante rendimiento, el 4 del mundo mostró contundencia y emparejó el marcador general al abrochar el set por 6/2.

Complicado ante los errores en su juego y el rival haciendo gala de su nivel, el hoy 120 del mundo perdió toda la línea de juego ante el actual subcampeón de Roland Garros, quien rápidamente quedó doble quiebre arriba, cuestión ante la cual ahogó cualquier reacción del chileno para vencer por 6/2, completando la remontada en 1 hora y 41 minutos de juego.

Ruud in the mood 😎@casperruud98 comes back from a set down to defeat Garin 1-6 6-2 6-2 and moves into the Hamburg QFs!#HamburgOpen pic.twitter.com/b2flnp56HD

— Tennis TV (@TennisTV) July 27, 2023