Alejandro Tabilo se sumó al cuadro: cuatro chilenos competirán en el ATP 250 de Los Cabos

A partir del próximo lunes 31 de julio se disputará en México el ATP 250 de Los Cabos, torneo sobre cancha dura, que marcará una particularidad pues serán cuatro los jugadores chilenos que están anotados en el cuadro principal.

Todo luego que “corrió la lista” ante algunas bajas, lo cual permitió que Alejandro Tabilo se sume a un listado en el cual ya estaban Nicolás Jarry (acá volverá al circuito tras su gran Wimbledon), Cristian Garin y Tomás Barrios.

Los Cabos update:

OUT: 1 SE spot

IN: Tabilo

Next: Brouwer

— Entry List Updates (@EntryLists) July 27, 2023