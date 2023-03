La suerte estuvo de su lado: Alejandro Tabilo ingresó a último momento a la qualy del Masters 1000 de Miami

Después de la inolvidable semana que tuvo en Indian Wells, llegando a los octavos de final y perdiendo en un apretado partido ante el estadounidense Frances Tiafoe, Alejandro Tabilo ahora intentará meterse en el cuadro principal del segundo Masters 1000 de la temporada, en Miami.

Hace pocos días al tenista chileno no le daba el ranking para entrar a la qualy, pero tras bajas de algunos jugadores, finalmente podrá disputar las clasificaciones del prestigioso certamen.

Lo anterior es una tremenda noticia para el criollo, ya que nuevamente tendrá la oportunidad de meterse en el main draw.

Las bajas del colombiano Daniel Elahi Galán y el estadounidense Denis Kudla, le permitieron al nacional disputar las clasificaciones, instancia donde también estará su compatriota Cristian Garin.

Miami Qualifying update:

OUT: Galan, Kudla

IN: Tabilo, Collarini

Next: Vukic

— Other List Updates (@OtherLists) March 17, 2023