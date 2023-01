Novak Djokovic (5° ATP) avanza a paso firme por su décimo título en el Abierto de Australia. Este martes, el tenista serbio se metió entre los cuatro mejores del primer Grand Slam del año con una paliza ante Andrey Rublev (6°).

“Nole” mostró su superioridad en la Rod Laver Arena y, lejos de los problemas físicos de rondas anteriores, derrotó al ruso por un claro 6/1, 6/2 y 6/4 en dos horas y tres minutos.

De esa forma, Novak Djokovic enfrentará en semifinales al estadounidense Tommy Paul (35°), quien dejó en el camino a su compatriota Ben Shelton (89°) y ahora disputará su primera final del Abierto de Australia.

El serbio llega a su 44° semifinal de Grand Slam y su décima en Australia. Además, si consigue coronarse campeón el próximo domingo igualará a Rafael Nadal con 22 campeonatos grandes y volverá a ser el número uno del mundo.

“Fue el segundo mejor partido que he tenido en el año, muy cerca de la forma que presenté ante De Miñaur. Estoy muy complacido con mi tenis, sobre todo desde el fondo. Me encantan las condiciones de esta cancha, es mi favorita”, sostuvo Djokovic tras el encuentro.

“Paul no tiene mucho que perder. Ha estado jugando muy bien en el último año. Tengo que estar listo mentalmente. Si juego así tendré muchas oportunidades de pasar”, agregó sobre su siguiente duelo.

Making the hard courts look easy 💪@DjokerNole is into his 10th #AusOpen semifinal!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2023 pic.twitter.com/bLy6VAxKZG

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2023