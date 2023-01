Novak Djokovic aplasta a De Minaur y afianza su favoritismo para buscar el título del Abierto de Australia

En su partido más contundente en lo que va del Abierto de Australia, Novak Djokovic cimentó con contundencia su paso a los cuartos de final del Abierto de Australia, llegando a esta instancia por decimotercera vez en el primer Grand Slam del año.

Pese al aliento que recibió el local Alex de Minaur, “Nole” exhibió un juego sin fisuras y, además, lejos de los problemas físicos de rondas anteriores, lo que le permitió vencer al oceánico, 24 del ranking ATP, por un expresivo 6/2, 6/1 y 6/2 en 2 horas y 7 minutos.

Novak Djokovic doing Novak Djokovic things at Melbourne Park!

Evitando el desgaste, Novak Djokovic fue el último jugador en asegurar su paso a la ronda de los ocho mejores, donde deberá medirse ante el 6 del planeta, el ruso Andrey Rublev, que sobrevivió a una verdadera batalla con el danés Holger Rune.

El moscovita logró revertir un 2/5 en el quinto set y un 0-5 en el super tie break para imponerse por 6/3, 3/6, 6/3, 4/6 y 7/6 (9) luego de 3 horas y 39 minutos de compromiso en Melbourne Park.

Amazing Andrey! @AndreyRublev97 comes from 0-5 down in the match tiebreak to defeat Holger Rune in a classic at Rod Laver Arena.

Por el otro lado de la parte baja del cuadro, se configuró un choque íntegramente norteamericano por los cuartos de final del Abierto de Australia. Todo luego de las victorias de Ben Shelton y Tommy Paul sobre JJ Wolf y Roberto Bautista Agut en cinco y cuatro sets, respectivamente.

"@BenShelton's time is right now!"

He'd never been outside of the United States, now he's a Grand Slam quarterfinalist!

The 20-year-old sees off countryman JJ Wolf 6-7(5) 6-2 6-7(4) 7-6(4) 6-2

Sport, eh… how good is it.

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2023