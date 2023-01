Stefanos Tsitsipas se mete sin problemas en las semifinales del Abierto de Australia

El griego Stefanos Tsitsipas mantuvo su tranco ganador en el Abierto de Australia y se metió en los cuartos de final del primer Grand Slam del año por cuarta vez en su carrera.

Quien es el cuarto del ranking ATP, siendo el jugador con mejor ranking de los que quedan en el cuadro masculino, logró frenar el avance de una de las sorpresas del torneo, el checo Jiri Lehecka, 71 del escalafón mundial.

Mostrándose solvente con su servicio, evitando rompimientos en su contra, y concretando dos quiebres a lo largo de las 2 horas y 19 minutos de partido, Stefanos Tsitsipas se impuso por parciales de 6/3, 7/6 (2) y 6/4.

4th #AusOpen semifinal awaits!@steftsitsipas will play Karen Khachanov for a spot in the #AO2023 men's singles final. @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/PfSzKS0vCQ

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2023