Abierto de Australia: Andy Murray queda eliminado y Novak Djokovic continúa en carrera

Esta madrugada de sábado en Chile se definieron los últimos clasificados a los octavos de final del Abierto de Australia, instancia a la cual no pudo acceder Andy Murray.

Pese al aliento constante que recibió del público en la Margareth Court Arena, el británico pagó caro el desgaste del extenso partido en el que derrotó a Thanasi Kokkinakis por segunda ronda y perdió por parciales de 6/1, 6/7, 6/3 y 6/4 ante el español Roberto Bautista Agut.

A diferencia de Andy Murray, otro de los más experimentados del cuadro sí pudo mantenerse en carrera: hablamos de Novak Djokovic, que superó con solvencia al búlgaro Grigor Dimitrov por 7/6, 6/3 y 6/4 en 3 horas y 7 minutos de partido.

El serbio, cuarto cabeza de serie del Abierto de Australia, mostró algunos titubeos en su físico pero se instaló en la segunda semana del torneo por vez número 15 en su carrera, instancia en la que tendrá que medirse ante el local Alex de Minaur.

