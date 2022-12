Durante este miércoles Netflix lanzó un adelanto de Break Point, la nueva serie de tenis creada por el equipo que ha producido F1: Drive To Survive.

Felix Auger-Aliassime, tenista canadiense, se mostró feliz con la nueva serie de la plataforma. “Creo que será un gran espectáculo, y creo que les dimos un buen contenido (…) Para mí, el objetivo principal es que pueda ayudar al tenis. Puede ayudar al tenis en general. Sería increíble si pudiéramos ver un aumento en la cantidad de aficionados y en la atención hacia nuestro deporte con esta serie”, indicó.

La serie sigue a algunos de los mejores jugadores del mundo tanto en el ATP Tour como en el Hologic WTA Tour a lo largo de la temporada 2022, donde muestran detalles que no suelen ver los aficionados.

El estadounidense Frances Tiafoe por su parte, manifestó que “es genial para el juego hacer que avance. Estoy feliz de haber sido parte de eso y de que otros jugadores también tuvieran la oportunidad de ser parte”.

Break Point se acerca a estos jugadores durante un año compitiendo en todo el mundo y el contenido final se estrenará el 13 de enero.

Following a golden age of greatness, tennis’ next generation are ready to take over.

From the producers of F1: Drive to Survive… BREAK POINT Part 1 arrives 13 Jan, only on @Netflix / @NetflixUK pic.twitter.com/oEMRwnonEk

— ATP Tour (@atptour) December 14, 2022