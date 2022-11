Haciendo historia: Novak Djokovic venció a Casper Ruud y se quedó con su sexto ATP Finals

Uno de los maestros de maestros. Así se consagró este domingo por la noche en Italia el serbio Novak Djokovic en el ATP Finals de la temporada 2022 tras vencer en la gran final al noruego Casper Ruud.

En un intenso partido disputado en Turín, el exnúmero 1 del mundo se impuso por parciales de 7-5 y 6-3 para levantar el trofeo de final de temporada en el tenis después de seis años.

“Tras una primera manga muy disputada entre ambos, con los dos jugadores manteniendo sus turnos de saque, Djokovic pisó el acelerador con 6-5 a su favor para conseguir un break que le evitó disputar el desempate, dándole el primer set ante un Ruud que no pudo mantener en ese momento clave el gran nivel que había desplegado los 50 minutos anteriores”, relataron en la página web del ATP Finals.

Complementaron con que: “Con el viento de cara, el No. 8 del Pepperstone ATP Rankings se abalanzó sobre el noruego, logrando otro break que le colocó con un cómodo 3-1 en el marcador que mantuvo para terminar, llevándose la victoria ante uno de los tenistas más en forma de la temporada”.

Un cierre de temporada perfecto para un tenista que vivió la polémica de no poder jugar el Abierto de Australia y el US Open por su opción de no vacunarse contra el Covid-19.

De esta manera, Novak Djokovic se transformó en el tenista con mayor cantidad de trofeos en el campeonato, junto al suizo Roger Federer con seis coronas.

El serbio había ganado las versiones 2008, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Con la victoria, Novak Djokovic terminó el torneo de final de año de manera invicta y eso le permitió hacerse con el mayor premio de la historia del tenis: 4.740.300 millones de dólares por conseguir el título de las Nitto ATP Finals.