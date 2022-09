Nicolás Jarry da batalla pero cae ante Casper Ruud en los octavos de final del ATP 250 de Seúl

Nicolás Jarry tenía un duro desafío en los octavos de final del ATP 250 de Seúl enfrentando al número 2 del mundo, Casper Ruud, ante el cual el tenista nacional jugó de igual a igual, pero terminó cayendo en tres ajustados sets.

El 111 del ranking planetario arrancó de manera errática ante el primer cabeza de serie del torneo en Corea del Sur, cediendo sus dos primeros turnos de servicio para caer por un rápido 6/2 en el primer set.

Sin embargo, Nicolás Jarry ajustó mejor sus tiros para presionar sobre el saque de Casper Ruud, concretando un rompimiento en el cuarto game que le permitió imponerse en el segundo parcial con un marcador de 6/3.

Ya en el parcial definitivo, siguieron sin notarse mayormente los más de 100 puestos de diferencia entre ambos tenistas. Sin embargo, el noruego demostró toda su categoría en el sexto juego, donde a punta de tiros ganadores rompió el saque del chileno.

Casper Ruud that is *outrageous*

Tras ello, el reciente finalista del US Open logró conservar su ventaja y así ganó el tercer set por 6/3, completando su victoria en 1 hora y 43 minutos de juego, con el jugador nacional perdiendo su primer encuentro en los últimos tres años contra un top 10.

Triumphant on his Seoul debut 🫡@CasperRuud98 overcomes a spirited Nico Jarry 6-2 3-6 6-3 at the #KoreaOpen pic.twitter.com/j3VUMkLefW

— Tennis TV (@TennisTV) September 29, 2022