El martirio de Juan Martín del Potro meses después de anunciar su retiro del tenis profesional: “Mi realidad es muy triste”

Un verdadero martirio por las lesiones que arrastró tanto tiempo sigue viviendo Juan Martín del Potro, a pesar de que hace meses dejó de jugar tras anunciar su retiro del tenis profesional.

A pesar de que dejó la actividad, confesó que no puede hacer una vida normal, esto, después de haber pasado por muchos médicos para tratar sus dolencias.

En conversación con el diario La Nación, “Delpo” comenzó diciendo que “hoy sólo puedo caminar, no corro ni en la cinta, soy incapaz de subir las escaleras sin dolor, ni siquiera puedo conducir mucho tiempo sin tener que detenerme a estirar las piernas por el dolor“.

En esa línea, añadió que “esta es mi realidad, es muy dura, muy triste, pero sigo buscando la manera de mejorar. mi nuevo desafío es cómo tratar de procesar todo, asimilar lo que me toca y cómo me levanto todos los días para vivir lo mejor posible”.

Tras ello, aseguró que no logra encontrar la solución para dejar sus problemas físicos atrás, a pesar de que lo sigue intentando.

“Hace poco fui a Suiza a ver a otro médico, empecé un nuevo tratamiento, uno que me recomendaron varios tenistas profesionales, pero hasta ahora no he tenido ni un solo resultado positivo“, sostuvo el argentino.

Finalmente, Del Potro cerró manifestando que “es muy duro que es esa sensación después de cada intento, ya sea un tratamiento o una cirugía. La frustración que puedo sentir cuando las cosas no funcionan es difícil de explicar. Me engaño a mí mismo, tengo fe en cada nuevo tratamiento que pruebo, pero cada vez que éste falla supone un golpe muy duro”.