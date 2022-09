Roger Federer le puso término a su exitosa carrera tenística. Este jueves 15 de septiembre, el tenista suizo anunció su retiro de la actividad profesional a sus 41 años de edad.

El ganador de 20 Grand Slams, que disputó su último partido en el circuito el 7 de julio de 2021, tenía presupuestado regresar oficialmente para el ATP 500 de Basilea, su ciudad natal. Antes, “Su Majestad” jugaría la Laver Cup en Londres.

Sin embargo, nuevas complicaciones en su rodilla derecha provocaron un brusco cambio de planes y Federer solo jugará la Laver Cup para despedirse de manera definitiva de la actividad.

A través de una carta y un video en sus redes sociales, el helvético comunicó su determinación. “Los últimos tres años han representado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a mi forma competitiva, pero las capacidades y los límites de mi cuerpo me han enviado un mensaje y ha sido claro”, manifestó.

“Esta es una decisión agridulce, porque voy a extrañar todo lo que me ha dado el circuito, pero al mismo tiempo hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la tierra. Me dieron un talento especial para jugar al tenis y lo hice a un nivel que nunca imaginé, durante mucho más tiempo del que creí posible“, agregó.

La visita de Roger Federer a Chile

En noviembre de 2019, a un mes del estallido social en todo el territorio chileno, Roger Federer visitó Santiago para disputar un partido de exhibición ante el alemán Alexander Zverev. El duelo se realizó en el Movistar Arena y contó con la presencia de cerca de 13 mil espectadores.

El suizo aterrizó en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez durante el mediodía del martes 19 de noviembre, misma jornada en la que jugó frente al germano.

En su breve estadía en suelo nacional, Federer participó de una clínica de tenis para jóvenes, compartió un almuerzo con fanáticos que desembolsaron una alta cantidad de dinero por estar con “Su Majestad” y brindó una conferencia de prensa junto a Fernando González.

En cuanto al duelo contra Zverev, Roger Federer se impuso por parciales de 6-3, 4-6 y 6-4, en una jornada que cautivó a los fanáticos que estuvieron presentes en el Movistar Arena. Finalizada su primera -y de momento única- visita a Chile, el “Expreso Suizo” prosiguió su recorrido por Latinoamérica con paradas en Argentina, Colombia, México y Ecuador.