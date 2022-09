Alejandro Tabilo lamenta el retiro de Roger Federer: “Es una noticia triste para el deporte”

Hasta Lima llegó rápido la noticia del retiro de Roger Federer, cuestión que no dejó indiferente al equipo chileno de Copa Davis, que se enteró mientras se trasladaban a la cancha del Lawn Tennis de la Exposición para su nueva jornada de prácticas.

Alejandro Tabilo, que llega con la responsabilidad de ser el mejor jugador de la serie por ranking, resumió el sentir del plantel nacional ante la consulta de ADN Deportes.

“Hubiera sido especial jugar con el. Es muy triste la noticia, para el tenis y el deporte. Es una leyenda. Ojalá verlo en la Laver Cup y tal vez algún día, si está mejor, pueda volver a algún torneo o algo así”, comentó en torno al retiro de Roger Federer.

Alejandro Tabilo y la serie de Copa Davis en Lima

La mejor raqueta nacional valoró el ritmo de entrenamientos con el plantel nacional, con apasionados intercambios de golpes con el que asoma como el segundo singlista nacional, Nicolás Jarry.

“Vengo con mucha confianza, me siento contento en la cancha, disfrutando. Vamos a hacer una buena serie, estamos todos jugando muy bien. Es más en broma lo de los gritos con Nico, somos todos buenos amigos. Así se entrena mejor, con más energía, preparándonos para la serie“, explicó quien no se centra en el hecho de ser desde hace ya algunas semanas el número 1 de Chile.

“Ya no estoy pensando tanto en eso sino en subir lo más posible y terminar bien en el ranking ATP para el próximo año. Obviamente ahora estoy enfocado en los partidos de acá, donde no importa ser 1 o 2 sino ganar la serie (…) Me gusta jugar ahora con el público en contra, siempre me da un poquito extra de motivación”, apuntó Alejandro Tabilo, poniendo los ojos en su respeto al número 1 de Perú, Juan Pablo Varillas.

“Va a ser un partido duro cuando nos toque, todos nos conocemos mucho del circuito Challenger. Es un rival muy parejo, sólido, tendremos que tener una estrategia firme y los venimos estudiando hace tiempo“, argumentó.