Dominic Thiem vuelve a ganar un partido a nivel ATP tras 14 meses

Este martes, el austríaco Dominic Thiem puso fin a la “maldición” que lo aquejaba en sus intentos de regreso al circuito ATP luego de haberse desgarrado el músculo de su muñeca derecha durante 2021, molestia que lo llevó también a bajarse este año del ATP 250 de Santiago.

El pupilo de Nicolás Massú debutó en el ATP 250 de Bastad, en Suiza, buscando acabar con la racha que lo tenía sin triunfos en el máximo nivel del tenis internacional desde mayo del 2021, cuando venció en el Masters 1000 de Roma al húngaro Marton Fucsvovics.

Desde entonces, Dominic Thiem había jugado 10 torneos a nivel ATP y en todos sufrió derrotas, incluyendo su regreso al nivel profesional en el Challenger de Marbella en marzo pasado, además de pasos por el Masters 1000 de Madrid y Roma, junto a Roland Garros.

425 días después de su último triunfo a nivel ATP, el austríaco tuvo premio a su insistencia y en la arcilla de Suecia sobrevivió a una batalla contra el finlandés Emil Ruusuvuori, al que venció por parciales de 3/6, 6/1 y 7/6 para superar el debut.

In the winner's circle once again! 🙌@domithiem scores his first win tour-level win since Rome 2021 as he defeats Ruusuvuori 3-6 6-1 7-6!@NordeaOpen

| #nordeaopen pic.twitter.com/qyraM5yQoZ

— ATP Tour (@atptour) July 12, 2022