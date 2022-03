El mal momento de Dominic Thiem: derrotado en su regreso al circuito y contagiado de covid-19

No han sido días fáciles para Dominic Thiem, que esta semana regresó al circuito del tenis internacional en el Challenger de Marbella, donde sólo sumó malas noticias: perdió en primera ronda y se contagió de covid-19.

A través de sus redes sociales, el pupilo de Nicolás Massú oficializó la situación y expresó sus sensaciones al respecto. “Anoche, tras cenar, no me sentí muy bien y no pasé buena noche. Antes de desarrollar más síntomas, decidí hacerme un test por coronavirus y resultó positivo”, escribió en su Instagram.

“Habrá que ver cómo evoluciono. Gracias a todos por su apoyo”, cerró en su posteo Dominic Thiem, quien ahora deberá aislarse tras constatar su positivo de covid-19.

Dominic Thiem y su futuro en el ATP Tour

El austríaco tenía proyectado competir en Marrakech, Marruecos, la próxima semana, en su intento por retomar la forma que lo llevó a ganar el US Open el año 2020, bajo la tutela de Nicolás Massú.

Sin embargo, ahora deberá velar por su recuperación física antes de la deportiva, donde esta semana entregó señales confusas tras caer en la primera ronda del Challenger de Marbella ante el argentino Pedro Cachín, por 6/4 y 6/3.

Todo cuando parecía haber dejado atrás los problemas en su mano que le impidieron disputar la gira de arcilla sudamericana, incluyendo el ATP 250 de Santiago. Sin embargo, el covid-19 se interpuso en el presente del jugador de 28 años y que, en pleno peak de la pandemia, hizo polémica al demorar su proceso de vacunación, que finalmente cumplió.