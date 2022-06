Tomás Barrios levanta un punto de partido en contra para avanzar a semifinales del Challenger de Poznan

En un batallado encuentro, que se extendió por poco más de 3 horas, Tomás Barrios logró meterse en las semifinales del Challenger de Poznan, en Polonia.

El belga Zizou Bergs, 200 del ranking ATP, opuso seria resistencia al chillanejo, quien pareció tener todo controlado luego de vencer en el primer set por 7/5. Sin embargo, el europeo volvió por sus fueros para ganar el segundo parcial por 6/3.

Tomás Barrios llegó a quedar en ventaja 5/2 en el tercer set para avanzar a la ronda de los 4 mejores en Poznan, pero Zizou Bergs remontó un punto de partido en contra en el noveno juego para quebrar y llevar el duelo a un tie break.

En el desempate, el belga llegó a disponer de un punto de partido tras llegar a estar 4-1 arriba. Sin embargo, el 138 del ranking ATP logró revertir la desventaja para imponerse por 8-6.

@poznanopen @ATPChallenger @ZizouBergs🇧🇪-Tomas Barrios Vera🇨🇱 5-7 6-3 6-7 (6) ZIZOU was down 2-5 in set 3, came back to 5-5, game of 18 points at 5-5, forcing the tie break both players had MP’s but Barrios took the match home. Incredible high level fight of more than 3 hrs. pic.twitter.com/f5ltd4Tl2I

— Koen Bergs (@KoenBergs) June 3, 2022