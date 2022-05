Garin: “No sé cuánto voy a tardar en volver a ser 17 del mundo, pero sé que lo puedo lograr”

Cristian Garin parece estar recuperando su nivel tenístico en las últimas semanas. Tras unos malos meses que lo llevaron a salir del top 40 del ranking ATP, logró hacer semifinales en el ATP de Houston y cuartos de final en el Masters 1000 de Roma. Ahora, está en segunda ronda de Roland Garros.

En conversación con Clay Tenis, “Gago” confesó que se siente mejor en la cancha, tanto físicamente como en el juego. “Tuve un tiempo con poco objetivo, eso me hizo perder ranking, pero lo que me preocupa a mí es la forma que compito. Las últimas tres semanas han sido muy buenas. Volví a tener la motivación de querer mejorar, enfocarme en mí, de ser competitivo”, sostuvo.

La primera raqueta nacional -hoy 37° de la ATP- dijo que estuvo “mal enfocado, con mucha presión de mi parte”, pero que “ahora lo estoy sabiendo manejar. Es un proceso, no sé cuánto voy a tardar en estar nuevamente 17 del mundo, pero sé que lo puedo lograr si lo enfoco como lo estoy haciendo”.

Respecto a las críticas que recibe en redes sociales y que en algún momento lo llevaron a suspender su cuenta de Instagram, Garin señaló que “con tantos años viviendo con eso no es que me guste o no”.

“Es feo a veces leer gente con tanto odio, que te critica y te mata sin conocerte. Duele, pero no tenía nada que ver en cuanto a cómo me sentía”, agregó. “Le ha pasado a muchos jugadores, llevo diez años de profesional y esto es un sueño. Es normal tener períodos no tan buenos”.

Sobre su nuevo entrenador, Pepe Vendrell, el “Tanque” destacó que “se preocupa mucho de la persona y del jugador por separado” y que eso le ha permitido tener más calma: “Él es duro, nos decimos las cosas con mucha sinceridad, eso lo valoro mucho, tiene mucha experiencia en el circuito, conoce a todos”.

Su próximo rival en el Abierto de Francia es Ilya Ivashka (50°), jugador con el que no registra enfrentamientos previos. “A Ivashka lo conozco muy poco, sé que es un jugador muy agresivo al que le gusta dominar la bola. Es un jugador jugable, más allá del rival, en este último tiempo me he enfocado más en mí. Cuando me siento bien yo el partido depende de mí”.