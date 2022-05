Cristian Garin: “Hace dos o tres semanas empecé a encontrarme a mi mismo y mi intensidad de competición”

Tras imponerse en la primera ronda de Roland Garros en un postergado duelo ante Tommy Paul, Cristian Garin conversó con ADN Deportes en París y valoró la capacidad de superar a un cabeza de serie del cuadro.

“Las condiciones fueron totalmente apuestas a las de ayer. Estoy acostumbrado a eso. Pasé mas de 10 horas ayer esperando en el club y eso desgasta un poco, pero tenía muchas ganas de jugar. Era un partido muy duro, lo supe manejar bien. Jugó a gran nivel el primer set, pero después me mantuve y marqué bastante diferencia. Fue un partido durísimo para primera ronda, con un ranking parecido entre ambos”. aseguró el número 1 de Chile, que destacó la opción de descansar hasta el jueves.

“Físicamente me siento súper bien. Un día de descanso se agradece. No me cambia mucho en cualquier caso. Me sentía preparado para jugar mañana, espero aprovechar el descanso“, comentó Cristian Garin, quien anticipó las cualidades de su próximo rival, el bielorruso Ilya Ivaskha.

“Es un jugador muy agresivo, saca bien, le gusta tomar la iniciativa. Veremos que pasa. Me siento tranquilo. Sé que, si me siento bien, el partido depende de mi“, aseguró el mejor tenista nacional.

Cristian Garin y su trabajo con Pepe Vendrell

Durante la conversación con Benjamín Benzaquén, enviado especial de ADN Deportes a Paris, valoró el progreso que ha mostrado desde su mal arranque de temporada, con problemas físicos y de resultados durante el primer trimestre.

“Desde ese momento, no todo ha sido color de rosa. Ha sido mucho trabajo, muchos cambios en cuanto a enfoque. Estoy más tranquilo, con objetivos claros. Estuve un poco perdido durante un tiempo, sin ganas y se notó. Desde hace dos o tres semanas empecé a encontrarme a mi mismo, mi intensidad de competición. Me voy sintiendo físicamente bien, que me puedo exigir jugar a nivel alto”, aseguró el jugador de 26 años.

Además, evidenció en el haber revertido el marcador ante Tommy Paul una señal para sus avances. “Perder el primer set no me influyó en nada, siento que estoy bien preparado. Llevo tres meses con Pepe (Vendrell, su coach) y nos enfocamos a mejorar a largo plazo. Tener resultados es satisfactorio, pero me enfoco a largo plazo, jugar confiando en mí“, cerró.