Cristian Garin y Alejandro Tabilo ya conocen sus caminos en el Masters 1000 de Madrid

Durante este viernes se sorteó el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid, donde estará participando Cristian Garin y al cual Alejandro Tabilo aspira llegar pues quedó inscrito para disputar la qualy del torneo en la “Caja Mágica”.

En cuanto al futuro del número 1 de Chile, su debut será ante el norteamericano Frances Tiafoe, 29 del ranking ATP, con quien nunca ha jugado y que llega con más ritmo de juego. De hecho, está disputando los cuartos de final en Estoril, mientras que “Gago” quedó rápidamente eliminado en Munich.

Si Cristian Garin logra avanzar, su potencial rival en segunda ronda será el canadiense Félix Auger-Aliassime. El sorteo determinó también un eventual cruce en octavos de final con otra de las estrellas del circuito, el griego Stefanos Tsitsipas. Duro sorteo para el hoy 29 del mundo, que arriesga salir del top 50 si no defiende los cuartos de final que logró el año pasado en la capital española.

Tras quedar fuera en los cuartos de final del ATP 250 de Munich, la segunda mejor raqueta nacional logró obtener un cupo para disputar por primera vez en su carrera las clasificaciones de un torneo Masters 1000 sobre arcilla.

Rápidamente supo de los cruces en dicha instancia, donde deberá ganar dos duelos si desea entrar al main draw del torneo que se disputa en la “Caja Mágica”. Su rival para el debut será el estadounidense Marcos Girón, 53 del ranking. En caso de imponerse, jugará ante el vencedor del desafío entre el belga David Goffin y el checo Jiri Vesely.

Q. Men's Singles (2/2)

First Round #MMOPEN

🇪🇸 Rincón vs 🇺🇸 Cressy

🇺🇸 McDonald vs 🇵🇹 Sousa

🇧🇴 Dellien vs 🇫🇷 Gaston

🇦🇷 Coria vs 🇺🇸 Kudla

🇺🇸Nakashima vs 🇫🇷 Paire

🇺🇸 Giron vs 🇨🇱 Tabilo

🇨🇿 Vesely vs 🇧🇪 Goffin

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 29, 2022