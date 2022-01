Denis Shapovalov acusó de “corruptos” a los jueces durante su caída ante Rafael Nadal en el Abierto de Australia

El canadiense Denis Shapovalov encendió la polémica en los cuartos de final del Abierto de Australia, donde brindó una gran batalla por más de cuatro horas para terminar cayendo ante Rafael Nadal en los cuartos de final del torneo oceánico.

Más allá de lo disputado del encuentro, donde el norteamericano perdió los dos primeros sets por 6/3 y 6/4 pero luego forzó un quinto parcial tras vencer en los dos siguientes por 6/4 y 6/3, su esfuerzo no bastó ya que cedió el set definitivo ante el español por 6/3.

Sin embargo, las dudas respecto al desarrollo del encuentro fueron instaladas por Denis Shapovalov en el arranque del segundo set, cuando cuestionó insistentemente por la demora de Rafael Nadal entre cada punto, tanto en su turno de saque como al momento de recibir.

Fue tal el hastío del tenista de 22 años que se quejó directamente ante el juez de silla, el brasileño Carlos Bernardes, planteando de manera explícita que “son todos corruptos” al avalar las demoras del campeón en 2009 del Abierto de Australia.

🗣️ "You guys are all corrupt!"

Denis Shapovalov has unloaded on the chair umpire in a stunning outburst on Rod Laver arena. 😳🤯#AusOpen – Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/BUdTxut1Fc

— Wide World of Sports (@wwos) January 25, 2022