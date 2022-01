Alejandro Tabilo: “El arranque de año que he tenido me ha dado mucha confianza en Australia”

Alejandro Tabilo hizo un positivo balance tras vencer en dos sets al francés Constant Lestienne (227º ATP) para avanzar a la última ronda del Abierto de Australia.

“Sabía que iba a ser un partido duro. Lo miramos mucho ayer, juega muy diferente: te tira pelotas raras y hay que estar atento. No pensé que el primero fuera tan así, empecé muy sólido. En el segundo se igualó, ya sabía cómo jugarme. Feliz de sacar el partido, al final podía ser para cualquiera“, explicó el 136 del mundo y que valoró sus fortalezas en el cemento de Oceanía.

“La clave fue la cabeza, estar ahí firme. Si soltaba un poco, se podía venir encima. Saqué muy bien, que me ha estado ayudando mucho. Con el arranque de año que he tenido me ha dado mucha confianza jugar buenos partidos con top 50 en la ATP Cup. Eso ayuda, me deja jugar más suelto“, explicó Alejandro Tabilo ante la consulta de ADN Deportes en Australia.

Todo con la mente puesta en el horizonte más cercano: igualar su actuación del 2020, donde clasificó por primera y única vez al cuadro principal de un Grand Slam. “Quiero hacer lo mismo o más que en 2020, esa es la meta. Me ayudó para mi tenis, me dio otra confianza, que puedo estar en ese tipo de partidos. Ahora me enfoco en el presente”, explicó.

Lo que viene para Alejandro Tabilo en Australia

Por el paso al cuadro de 128 jugadores, el número 2 de Chile se medirá ante el sueco Mikael Ymer (169° ATP), con el cual tiene historial de 1-0 a favor tras ganarle en la Copa Davis 2020.

Más allá de ese contexto, espera seguir mostrando progresos. “Se demostró que en la primera ronda estuve nervioso, pero tuve conversaciones largas con mi entrenador sobre la presión. Hoy jugué más suelto y claro. Mañana o viernes será otro día para ver cómo tomo ese partido y más el oponente. Más es saber cómo estoy jugando yo“, comentó el nacido en Canadá.

Al cierre de la conferencia, se le consultó por la polémica entre el gobierno australiano y Novak Djokovic. “No me gusta opinar mucho de eso. Entre el gobierno y él están batallando, pero por algo hay excenciones. Igual no sé cuál puede tener él, para todos las reglas eran iguales. Si tiene las razones, no veo por qué no dejarlo jugar“, cerró el jugador de 24 años.