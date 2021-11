Yogurt de Mora: “Los encordadores están en extinción. Pueden ganar entre 500 y 800 mil pesos”

Exequiel Carvajal, popularmente conocido como el Yogurt de Mora, habló respecto a su oficio como encordador de raquetas, donde asegura que empezó con un palo de escoba y una goma para estirar las cuerdas.

Tras ello, tuvo palabras respecto a que cada día son menos las personas que se dedican a este oficio, hecho que dice preocuparle.

“Los encordadores están en extinción, porque no hay gente que quiera encordar. En varias tiendas deportivas, hay máquinas de encordar, pero no hay gente para usarlas. No tengo miedo en enseñar lo que se. Cada día hay nuevas cuerdas, nuevas máquinas, nueva tecnología”, comenzó diciendo en LUN.

En esa línea, Yogurt habló de los valores que se manejan en Chile. “La mano de obra en Chile no es cara. Lo mínimo son tres mil pesos por una raqueta. es lo que cobro yo. Hay tiendas en que pagan el suelo mínimo y un porcentaje por raqueta: pueden ganar de $500.000 a $800.000“.

¿Y el el circuito? “Ahí son otros números. Generalmente pagan un fijo y cinco dólares por raqueta. En el último Grand Slam en que estuve, en el Abierto de Estados Unidos, encordé 400 raquetas solo para jugadores de la marca Prince. En un torneo como ese, un encordador debería ganar, mínimo, dos mil dólares”, sostuvo.

¿En esos torneos hay más encordadores? “Si, yo estaba en un hotel por la marca Prince. En el club encuerda el de la marca oficial y ahí les pegan el palo y cobran de 35 a 40 dólares. Se paga la comodidad, porque el jugador sale de la cancha y entra al salón de encordado”, cerró.