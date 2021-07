Cristian Garín ya tiene horario para enfrentar a Novak Djokovic en Wimbledon

Cristián Garín ya conoció el horario en el cual enfrentará el lunes a Novak Djokovic por los octavos de final de Wimbledon.

Finalmente se cumplió el deseo del tenista nacional y tendrá la opción de jugar por primera vez en su carrera en la cancha central del torneo británico. Ahí tendrá la misión de enfrentarse al máximo candidato al título, número 1 del mundo y ganador en 5 ocasiones del tercer Grand Slam de la temporada.

La organización del torneo oficializó la programación para el día lunes, cuando se reanude la actividad en Wimbledon, y el partido de Cristián Garín ante Novak Djokovic quedó programado en el primer turno, a las 8 y media de la mañana de Chile (13:30 horas en Londres).

MONDAY'S ORDER OF PLAY (CENTRE COURT, FROM 13.30 BST)

Djokovic vs Garin

Gauff vs Kerber

Federer vs Sonego#Wimbledon

— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2021