Tomás Barrios y su clasificación al cuadro principal de Wimbledon: “Es el mejor triunfo de mi carrera”

Tomás Barrios hizo historia al derrotar al 105 del mundo, el polaco Kamil Majchrzak y primer cabeza de serie de las clasificaciones en Wimbledon.

“Es el mejor partido en mi carrera, por las circunstancias más que por el ranking. El rival jugaba muy bien en pasto”, apuntó Barrios en conferencia de prensa, consciente de la relevancia de la victoria obtenida en el césped londinense.

“Fue un partido muy mental, pasó por muchas etapas. En un momento, él corría menos, después empezó a tirar más. En el segundo set me puse muy nervioso, pero al final terminé jugando punto a punto. Dejé de pensar en el marcador y el momento, empecé a hacer mi tenis y disfrutar lo que estaba pasando“, complementó el tercer mejor tenista de Chile.

Ahora, subió al lugar 195 del ranking ATP y sumó la no despreciable suma de 48,7 millones de pesos (48 mil libras esterlinas) por avanzar al cuadro principal en Wimbledon. “Obviamente ayuda a poder viajar todo el año con entrenador, ojalá también con fisioterapeuta. Ayuda mucho, llevo tres meses en Europa y son muchos gastos”, reconoció el tenista nacional a ADN TOP KIA.

Una de las particularidades de la qualy en Wimbledon implicó sumar su primera victoria oficial en partidos al mejor de cinco sets y completar hoy, con el tie break del tercer set, su quinto triunfo en los cinco desempates que jugó.

“Estoy preocupándome de otras cosas más que del momento. Muchas veces me pasaba que me preocupaba mucho de lo que pasaba en el partido y jugaba el tie break a no perderlo. Y esta semana he ido a buscarlos de manera muy agresiva”, argumentó el chillanejo para justificar su buen rendimiento.

Mañana, en la madrugada de nuestro país, se desarrollará el sorteo del cuadro principal, donde Tomás Barrios sabrá cuál será su primer rival. “Que me toque el que me tenga que tocar. Voy a tener varios días de descanso, jugué tres partidos seguidos. Eso si que no me lo esperaba. El segundo día estaba muy cansado. Hace años que no jugaba en pasto y te duelen cosas distintas a un partido en arcilla”, cerró el jugador chileno.