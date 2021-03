Traspasando fronteras: el emotivo viral que conmueve a los amantes del tenis

Un emotivo y enternecedor video se hizo viral en las últimas horas en redes sociales, el cual conmovió a miles de fanáticos del tenis.

El registro audiovisual muestra a un grupo de niños en África realizando una fila para poder jugar tenis, llevando una raqueta cada uno, saltando y cantando con alegría a la espera de su turno.

Esta situación caló hondo en el mundo del tenis, donde incluso el número uno del mundo, Novak Djokovic, se refirió a este video.

“Esto es amor puro y pasión por el tenis. Me encanta este video y envío mi gratitud a los entrenadores que hicieron que esto sucediera. ¡Tan creativo, bien hecho! PD: me encanta cómo cantan y brincan mientras esperan su turno para golpear la pelota”, señaló el serbio.

This is pure love ❤️ and passion for tennis. I love this video and send my gratitude to the coaches who made this happen. So creative well done ! 👏🏼🙌🏼🙏🏼 p.s. I love how they sing and hop while waiting for their turn to hit ball 😍

Repost @ yannicknoah pic.twitter.com/LPqxPX8ds6

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 23, 2021