El susto de sus vidas: Selección de Belice fue interceptado por grupo armado en Haití

El pasado lunes, la selección de Belice llegó a Puerto Príncipe para enfrentarse a Haití en el marco de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022, duelo programado para este jueves.

Sin embargo, los visitantes tuvieron una desagradable situación ya que fueron interceptados por un grupo armado, encendiendo las alarmas entre los seleccionados.

Mediante un comunicado, la Federación de Belice señaló estar en contacto con la Concacaf y FIFA para trasladar a los jugadores a un lugar seguro, detallando además que la policía tuvo que negociar para que el bus pudiera seguir su camino.

“A pesar de ser escoltados por cuatro policías, el autobús del equipo fue detenido por el alboroto de insurgentes con rifles de asalto en motocicleta y la escolta policial estuvo forzada a negociar con ellos para que el autobús del equipo continuase su viaje al hotel”, manifestaron.

A pesar del shock por la situación, ningún jugador se vio afectado y el incidente no pasó a mayores, por lo que el partido sigue programado para este jueves 25 de marzo.

Haití atraviesa una dura ola de inseguridad ante las múltiples bandas armadas en el país, elevando a cifras críticas delitos como el secuestro y los enfrentamientos entre grupos rivales.

Fantom 509 members, a terrorist group of masked police officers, stopped Belize’s soccer team bus in Port-au-Prince. Police officers had to negotiate with the terrorists so they can allow Belize’s team bus to leave. Belize’s team traveled to Haiti to play them on Thursday. pic.twitter.com/ANRF72393l

— Onz Chery 🇭🇹 (@Onz_11) March 23, 2021