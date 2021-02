Sebastián Báez sufrió bastante pero es el campeón del Challenger de Concepción

Esta jornada se disputó la final del Challenger de Concepción, duelo protagonizado por dos tenistas argentinos que cumplieron un muy buen desempeño a lo largo del torneo.

Sebastián Báez (312°) se impuso ante su compatriota Francisco Cerúndolo (146°) en un encuentro que se disputó por más de tres horas, logró llevarse el torneo tras imponerse por 6-3, 6-7 y 7-6.

En del anecdotario del evento, quedará que el duelo fue interrumpido por una manifestación de los hinchas del club Alianza Bellavista.

Además, el tablero marcador se cayó cuando comenzaba el segundo set, generando risas en múltiples usuarios a través de las redes sociales.

So, after football fans invasion, now THIS happened during Concepcion Challenger final.

What next? Meteorite crashes onto the court?

🎥@ATPChallenger pic.twitter.com/ZD5VZr6d5w

— Oleg S. (@AnnaK_4ever) February 21, 2021