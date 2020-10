No pudo ante el pupilo de Massú: Thiem arrasó con Garín y lo eliminó del ATP 500 de Viena

Cristián Garín llegó a la segunda ronda con la presión de solo haber ganado una vez en su carrera a un top 10. Distancia con el 3 del mundo, el austriaco Dominic Thiem, que terminó sintiendo el mejor tenista nacional en la carpeta dura del ATP 500 de Viena.

“Gago” quedó fuera de carrera en la segunda ronda tras apenas 65 minutos de partido ante el principal crédito local y campeón defensor, que se impuso por 6/3 y 6/2.

Bajo la compuesta mirada de Nicolás Massú, entrenador de Thiem y capitán de Garín en Copa Davis, el ganador del US Open no permitió que Garin siquiera le generase una opción de quiebre en todo el encuentro.

En cambio, “Dominator” aprovechó el primer juego de saque de Garín para romperle el servicio y administró la ventaja para ganar el set inicial por 6/3. Y en el segundo parcial, el inicio fue parejo. Sin embargo, con dos rompimientos seguidos, el europeo abrochó el partido por un cómodo 6/2.

Thiem Dreaming 👏

Defending champion @ThiemDomi sails into the #ErsteBankOpen quarter-finals with a 6-3 6-2 win over Garin! pic.twitter.com/DN52eGaRIT

