Destacados de la jornada: Rafael Nadal y Dominic Thiem siguen avanzando en Roland Garros

En una nueva jornada en la arcilla parisina, destacó la vigesimoquinta victoria consecutiva en Roland Garros para Rafael Nadal.

El tenista español arrasó con el norteamericano Makenzie McDonalds, a quien venció en tres sets por 6-1, 6-0 y 6-3, en un partido que duró una hora y 42 minutos.

Nadal deberá enfrentar al ganador del partido entre el italiano Stefano Travaglia (74°) y el japonés Kei Nishikori (35°).

95th RG victory

44-0 as No. 2 seed

25th consecutive win in Paris

