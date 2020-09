Cristian Garin ya tiene rival para el debut en Roland Garros

El tenista nacional, Cristian Garin, conoció su ruta en Roland Garros tras el sorteo del cuadro desarrollado en París. El chileno debutará ante el alemán Philipp Kohlschreiber, hoy 85 del ranking ATP.

“Gago” no tiene enfrentamientos previos con el germano, de 36 años, quien solo ha ganado un partido desde el regreso del circuito ATP en agosto.

La proyección del cuadro implica que de ganar, en segunda ronda se medirá con el vencedor del choque entre el francés Ugo Humbert y un jugador proveniente de las clasificaciones.

De seguir avanzando, Garin podría medirse ante el decimoquinto cabeza de serie, el ruso Karen Khachanov, y un eventual duelo de octavos de final ante el número 1 del mundo, Novak Djokovic.

Por ahora, el mejor tenista nacional se concentra en su duelo de este viernes, por los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo, ante el kazajo Alexander Bublik.

The complete Men’s and Women’s draws for 2020 can be found at: https://t.co/DRNpI1tCCA#RolandGarros pic.twitter.com/1bYjaj9wyS

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 24, 2020