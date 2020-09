Alexa Guarachi se coronó campeona en el dobles del WTA de Estambul

La tenista nacional Alexa Guarachi se coronó campeona del dobles del WTA de Estambul junto a la estadounidense Desirae Krawczyk.

La dupla compuesta por la chilena derrotó en dos sets a las australianas Ellen Perez y Storm Sanders por 6-1 y 6-3, en poco más de 58 minutos.

En conversación con ADN, Guarachi manifestó su alegría por el logro conseguido y señaló que su objetivo es mostrar a niñas que se pueden lograr las mismas cosas que ella logró. “Me siento muy contenta, especialmente viniendo del US Open donde no tuve un buen resultado”, indicó.

“Estábamos motivadas de hacerlo bien esta semana abriendo la gira de arcilla. Tuvimos muchos partidos y los ganamos. Estamos muy felices y emocionadas con los desafíos que vienen. Ahora jugamos en Roma“, prosiguió la tenista.

“Me hace sentir muy feliz. Estoy muy honrada. Mi gran objetivo es que las niñas me vean y que puedan lograr las mismas cosas que he hecho. Espero que muchas jugadoras jóvenes, sobretodo mujeres, puedan empezar a jugar más tenis y viajar para competir”, sentenció.

Con este resultado, Alexa Guarachi sumó su 22º título de dobles en su carrera y el segundo en un WTA International.