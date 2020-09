La polémica frase de Nick Kyrgios para referirse al incidente que descalificó del US Open a Novak Djokovic

No juega, pero se encarga de roba miradas. El australiano Nick Kyrgios se restó del US Open, pero de igual forma consiguió que hablaran de él, esto tras la descalificación de Novak Djokovic tras pegarle un pelotazo accidental a una jueza de línea.

Luego de que se confirmara que “Nole” no seguiría disputando el torneo por lo sucedido con la jueza, el oceánico en su clásico estilo confrontacional, utilizó su cuenta de Twitter para lanzar una encuesta.

“Pónganme a mí en el lugar del incidente del bromista (Nole). Accidentalmente golpear a una juez de línea en la garganta, ¿por cuántos años me expulsarían?“, agregando las opciones de 5, 10 o 20 años, esto en relación a la “persecución” que siempre alega el australiano.

Swap me for jokers incident. ‘Accidentally hitting the ball kid in the throat’ how many years would I be banned for?

