Massú no está solo: Entérate del otro entrenador chileno presente en el US Open

Más allá de los nombres propios que el tenis chileno tiene como representantes en el regreso del circuito profesional, como Cristián Garin y Alexa Guarachi, hay también que considerar a los que están fuera de la cancha. El primer nombre que se viene a la mente es el de Nicolás Massú, entrenador de Dominic Thiem. Pero también hay otra historia por contar: la de Francisco Stuardo.

A sus 31 años, está radicado desde 2013 en West Lafayette, Indiana, tras graduarse y competir por la University of Toledo en Ohio. Su pasión es el tenis e intentó jugar por algunos meses en 2014. Llegó a tener ranking ATP, pero siempre se proyectó más como entrenador.

Esa búsqueda por aportar desde otra vereda lo tiene como técnico de un jugador top 100 en el escalafón, el eslovaco Andrej Martin. Todo por un nombre: Hans Podlipnik. “A Hans lo conocía desde niño. Tuve la posibilidad de empezar a viajar con él en marzo del 2015. Nos fuimos a Europa 3 meses y en ese tiempo él jugaba dobles con Andrej Martin. Se llevaban muy bien, eran muy buenos amigos. Él quiso ser parte del equipo y así empezó todo”, comenta Stuardo en conversación con ADN TOP KIA desde Nueva York.

El tiempo pasó. Stuardo se abocó al trabajo. Sin embargo, el covid-19 hizo que Martin se acordara de él. “Su entrenador actual, Claudio Pistolessi, no pudo viajar porque a la vuelta tenía que hacer cuarentena y él tiene un trabajo estable. Me escribió “Andy” (como llama cariñosamente a Andrej Martin) y me preguntó si podía ayudarlo en el US Open. Pregunté a la directora del departamento de deportes si podía tomarme vacaciones dos semanas para ayudarlo y me dijo que sí. No pude verlo en la qualy de Cincinnati porque tuve que hacerme el test y quedarme 24 horas en el hotel”.

Francisco Stuardo responde esta entrevista en el bus que lo lleva a Flushing Meadows desde su hotel, el que se encuentra distante a 45 minutos. Una de las tantas cuestiones que marcan los protocolos para todos los que están en la “burbuja” de Nueva York para los torneos de Cincinnati y el US Open.

“Ya llevo 4 test. Hay que usar mascarilla todo el tiempo. El único lugar donde hay excepción de usarlo es en la cancha entrenando con tu jugador y manteniendo la distancia social. He visto que los jugadores están a gusto, algunos. Da lata usar la mascarilla porque hacen 35 grados pero los protocolos están bien. Es una pandemia, no un resfriado, y la gente tiene que obedecer las reglas que tiene la ATP para que estas dos semanas sean un éxito”, apunta Stuardo, quien enfatiza en que esta experiencia de entrenamiento es temporal, considerando que cuenta con trabajo en la Purdue University y acaba de terminar un MBA en la Universidad Europea de Madrid.

“No estoy pensando en viajar. En estos momentos el coaching es totalmente distinto. No es como antes, tan autoritario. Mientras más cómodo se sienta el jugador es más importante. Se puede hablar mucho de técnica y táctica, pero la autoridad en estas nuevas generaciones es difícil y hay que mezclar un poco”, reflexiona el hoy entrenador de Andrej Martin, quien debutará en el Grand Slam ante el australiano Alex de Miñaur.

Para preparar ese desafío, ya han sumado varias horas de entrenamiento con otros jugadores del tour, como el argentino Federico Coria y el serbio Laslo Djere. Y, obviamente, la sangre tira y Cristián Garin también ha compartido prácticas con Martin y Stuardo. “Nos llevamos muy bien con Garin. Conversamos mucho. Cuando me junto con él no hablamos de tenis. Hablamos de otras cosas. Siento que para qué le voy a hablar de tenis si no debería, por respeto con su equipo. Fuimos a jugar Play. No le toco el tema tenis porque no siento que me corresponda”, cuenta Stuardo.

Su relación con el número 1 de Chile no es casual: cuando Garin aún no tenía un staff estable, Francisco Stuardo lo acompañó en algunos challengers en Estados Unidos e hicieron entrenamientos en Indiana durante dos semanas. También vio gran parte del desempeño de “Gago” en el ATP 250 de Houston, donde la mejor raqueta nacional ganó su primer título a ese nivel.

Esa cercanía le hace tener fe en lo que pueda hacer en el US Open desde la próxima semana. “Está jugando bien. Quizá viene sin roce de competencia, pero está bien. Comentamos a la pasada sobre su rival en primera ronda. Está jugando bien, está con ganas. Juega muy bien y le va a ir bien en el US Open. El paso más importante es agarrar confianza ganando un partido y después se suelta. Las primeras rondas son complicadas y más en un Grand Slam. Hay que tener una predisposición de actitud y entrega distinta a las rondas siguientes, tener una predisposición al error más adecuada y sensible. Le vendría muy bien para la confianza”, comenta el ex deportista y que hoy tiene la oportunidad de codearse, aunque sea por un par de semanas, con los entrenadores y jugadores más importantes del deporte blanco.