El Matador: Revive los mejores cinco partidos del cumpleañero Rafael Nadal

En un cumpleaños más que atípico para él, considerando que por estas fechas generalmente está buscando uno de sus objetivos favoritos, el titulo en Roland Garros, Rafael Nadal celebra hoy sus 34 años.

El tenista español, hoy 2 del congelado ranking ATP, pasa los días en su academia, en Mallorca, donde ya desarrolló sus festejos

🎵 Happy Birthday to you! 🎶 Happy Birthday yo you! 🎵 Happy birthday dear @RafaelNadal… Happy birthday to youu! 🎶

¡Qué gran momento! Los jugadores de la #RafaNadalAcademyByMovistar han felicitado el cumple a Rafa. Ahora… ¡A comer la 🎂! 😍 pic.twitter.com/NVxv06o34u

— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) June 3, 2020