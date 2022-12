Perrita se reencuentra con su familia tras siete años perdida

Cuando el Servicio para Animales del Condado de Orange, en Florida, Estados Unidos, dio con la perrita Jazzy, ella se encontraba en pésimas condiciones. La can había sido abandonada en un hotel y apenas podía caminar. Sin embargo, tras conocer su historia completa, se dieron cuenta de que el hostal nunca fue su verdadero hogar.

“Pusimos a Jazzy entre 9 y 10 años, pero después descubrimos que era un poco mayor que eso. Tuvo un caso grave de artritis, pero fue extremadamente dulce y gentil y nos permitió cuidarla lo mejor que pudiéramos. Sabíamos que en su condición sería difícil encontrarle un hogar“, señalaron desde el refugio.

Dieron con el hogar donde siempre la amaron

No obstante, no era necesario buscarle una nueva familia. Ya que la anterior y la verdadera, no habían dejado de buscarla. “Increíblemente, Jazzy tenía un microchip. Nuestro personal localizó la información, y llegó a una familia en Texas. Cuando los llamamos, les dimos la sorpresa de toda una vida“, contaron desde el centro de rescate para animales.

“Verás, Jazzy tenía 12 años, y había tenido cinco años cuando se asustó por los fuegos artificiales y huyó. La familia no pudo encontrarla en ninguna parte. La buscaron durante mucho tiempo, e incluso después de siete años, nunca perdieron la esperanza“, complementaron después.

El dueño viajó en avión lo antes que pudo

Más adelante, desde el Servicio para Animales del Condado de Orange relataron que pusieron a la familia original de la perrita al día con sus problemas de salud. Y Kerry, el dueño de la can, nunca dudó. Viajó desde Texas a Florida apenas pudo, tan solo unos días después, para reunirse con su querida Jazzy.

“Fue una reunión con lágrimas, y fue increíble ver a Jazzy cobrar vida con la voz de su dueño. Kerry estaba encantado y nos regaló historias sobre ella. Y Jazzy no podía apartar sus ojos de él. Ella lamió su mano una y otra vez y centró su cuerpo lo más cerca que pudo de él“, narraron desde el refugio para animales.

“Después de todos esos años, su corazón todavía recordaba, y finalmente estaba completo“, así concluyeron la historia los rescatistas.